В Алчевск прибыла колонна грузовиков с российскими наемниками – ИС

Колонну сопровождали легковые автомобили с офицерами ВС РФ.

Всего в Алчевск прибыло около 150 человек РИА Новости

В Алчевск прибыла колонна тентованных грузовиков с боевиками, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его данным, всего прибыло около 150 человек, основная часть – российские наемники.

"Колонну сопровождали легковые автомобили с офицерами ВС РФ (6 "советников"). Большинство прибывших боевиков одеты в зимний камуфляж", - отмечает Тымчук.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако боевые действия не прекратились.

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