В аэропорту Лейпцига загорелся украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія"

Тушить загоревшийся двигатель крупнейшего в мире самолета прибыли 9 пожарных машин.
Как сообщает Sachsen Fernsehen, пламя охватило один из двигателей самолета. К ликвидации возгорания привлекли девять пожарных расчетов, однако пламя погасло без участия спасателей через 15 минут после возгорания.
В данный момент специалисты выясняют, сможет ли Ан-225 продолжить свой рейс по установленному графику.
Ан-225, разработанный киевским КБ имени Антонова, на сегодняшний день является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.
В мае сообщалось, что ГП "Антонов" рассматривает возможность запуска серийного производства самолета Ан-225 "Мрія". Стоимость создания второго экземпляра и запуск серийного производства машины оценивается в 3 – 4 млрд долларов.ZN.UA