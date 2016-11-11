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В аэропорту Лейпцига загорелся украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія"

11 ноября в 15:31

Тушить загоревшийся двигатель крупнейшего в мире самолета прибыли 9 пожарных машин. 

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В Германии загорелся крупнейший в мире самолет украинского производства
Bild.de
Самый большой в мире самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" загорелся при заходе на посадку в аэропорт Лейпциг/Галле.

Как сообщает Sachsen Fernsehen, пламя охватило один из двигателей самолета. К ликвидации возгорания привлекли девять пожарных расчетов, однако пламя погасло без участия спасателей через 15 минут после возгорания.

В данный момент специалисты выясняют, сможет ли Ан-225 продолжить свой рейс по установленному графику.

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Ан-225, разработанный киевским КБ имени Антонова, на сегодняшний день является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

В мае сообщалось, что ГП "Антонов" рассматривает возможность запуска серийного производства самолета Ан-225 "Мрія".  Стоимость  создания второго экземпляра и запуск серийного производства машины оценивается в 3 – 4 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет производство аэропорт
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