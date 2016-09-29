В аэропорту "Борисполь" признали факты хищения багажа

У администрации аэропорта не всегда хватает доказательств для увольнения и судебного преследования уличенных в воровстве сотрудников.

Воры нередко "освобождают" багаж от гаджетов и ювелирных изделий ja.avia.pro

Официальные представители госпредприятия "" признали факты хищения багажа пассажиров, а также констатировали, что у предприятия недостаточно механизмов для привлечения к ответственности уличенных в воровстве сотрудников.

"У нас есть трудности. Когда мы определяем работника как нечистоплотного, склонного к воровству, у нас не так много юридически выверенных механизмов, чтобы уволить его с работы. Работает презумпция невиновности, юридические нормы", – сказал исполняющий обязанности генерального директора аэропорта Евгений Дыхне в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя аэропорта, администрация компании не всегда располагает достаточными доказательствами против сотрудников, о которых достоверно известно, что они воруют вещи из багажа пассажиров.

"Это далеко не бедные люди, десятилетиями ворующие в аэропорту, у многих из них достаточно большие дома в Бориспольском районе, они могут себе позволить эффективно защищаться в судах, тогда как у предприятия не так много механизмов для этого. Поэтому наши совместные с полицией усилия по привлечению таких лиц к ответственности не всегда успешны", – пояснил Дыхне, добавив, что компания не обладает также юридических возможностей увольнения нечистых на руку сотрудников.

"Мы не имеем права вести реестры ворующих грузчиков, так как тем самым нарушаем права граждан, мы не можем использовать без решения суда ни один из наших материалов для того, чтобы принимать решение по приему на работу или увольнению", – подчеркнул руководитель аэропорта "Борисполь".

Менеджер по безопасности аэропорта Борисполь Марина Фастовец сообщила, что в период с 15 мая по 29 сентября 2016 года поступило 46 обращений о несанкционированном доступе к багажу, тогда как за аналогичный период прошлого года поступило лишь 11 таких обращений. Она также уточнила, что большой процент обращений подтверждает совершение краж в других аэропортах по маршруту следования.

Начальник отделения полиции в аэропорту Алексей Фесенко уточнил, что наибольшей популярностью у воров пользуются драгоценности, деньги, планшеты и смартфоны – те вещи, которые легко вынести за пределы аэропорта.

"Поэтому мы всегда и всеми способами предупреждаем пассажира о том, что не стоит класть ценные вещи в багаж", - резюмировал начальник полиции.

Ранее сообщалось, что прокуратура расследует приобретение аэропортом "Борисполь" детекторов взрывчатых веществ российского производства на 4,31 миллиона гривен у фиктивной фирмы, зарегистрированной в Чехии.

Следователи считают, что схема была создана и организована директором фирмы "Проектно-технический центр". Также к схеме были привлечены служащие ГП "МА "Борисполь", Госавиаслужбы и Государственной фискальной службы. В дальнейшем, по версии следствия, 4,3 миллиона гривен были перечислены фирме, которая контролируется резидентом из России.