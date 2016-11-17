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В администрации Порошенко довольны закрытием сайта EX.UA

17 ноября в 12:24

Шимкив считает, что в Украине наступает момент, когда интернет-пираты переходят на "светлую сторону".

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Шимкив: Закрытие сайта EX.UA – это классно!
Facebook/Dmytro Shymkiv
Прекращение работы украинского ресурса EX.UA является безусловным успехом в сфере борьбы с пиратством, заявил секретарь Национального совета реформ, замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив.

"У них (EX.UA) есть бизнес модель, которая давала им возможность зарабатывать средства, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинскую рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого", - рассказал он журналистам.

Он добавил, что владельцы ресурса получали таким образом около 1 млн долларов доходов в год.

"Знаете, всегда в пиратской истории наступал момент, когда пираты осознанно переходили на светлую сторону. Это классно", - сказал Шимкив.

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16 ноября крупнейший файлообменный ресурс украинского интернета EX.UA сообщил о прекращении своей работы. Администрация ресурса заявила, что весь минувший год на нее оказывали давление, в том числе, путем прямых угроз и шантажа.

Шимкив был назначен заместителем главы администрации президента Украины в июле 2014 года. С 2007 года Шимкив он занимал должность директора по продажам в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 году был назначен генеральным директором представительства.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Шимкив администрация
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1 комментарий
  • Sedoy Starik Сегодня, 13:01 Шимкив как и его хозяева миллиардеры, не хотят понимать потребности нищего населения страны. Ну, как студент или пенсионер сможет легально купить оригинальный программный продукт. Это стоит больше чем моя пенсия. А ещё надо платить за ЖКУ , лекарства и еду. Желаю Шимкиву и таким мудрецам как он, всю оставшуюся жизнь прожить на пенсию в 1500 гривен. Теперь вынужден идти на ненавистные мне российские сайты и там искать видеоконтент. (и за это платить). Вы просто выталкиваете нас под российскую пропаганду. Ваша жадность не имеет границ и ради бабла вы готовы уничтожить не только народ Украины, но и своё будущее. Ответить Цитировать Пожаловаться
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