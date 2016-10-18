В Абхазии подорвался соратник "Моторолы" - СМИ

Подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве на территории сухумского телецентра мужчина оказался гражданином Украины, имеющим связи с донецкими сепаратистами.

В Абхазии подорвался соратник "Моторолы" politikus.ru

Подорвавшимся на самодельном взрывном устройстве на территории сухумского телецентра мужчина, по информации источников, является Сергей Торосенко, он связан с пророссийскими боевиками в Донбассе, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на издание Caucasus Times.

По словам источника в правоохранительных органах, Сергей Торосенко входил в группу ликвидированного в воскресенье в Донецке боевика Арсения Павлова "Моторолы". По словам источника, погибший на территории телецентра имел сообщников, их поисками занимаются следственные органы.

Торосенко приехал в Абхазию, перейдя границу с Россией на посту Псоу. По информации следствия, взрыв произошел случайно, злоумышленник еще некоторое время оставался в сознании. При нем были обнаружены рация и карты местности с указанием местоположения государственных учреждений.

О возможных мотивах действий погибшего не сообщается. Однако известно, что ранее в Абхазии проходили лечение сепаратисты из "ДНР", в том числе и "Моторола", у которого произошел конфликт с местными жителями, едва не закончившийся перестрелкой.

Ранее российский "Интерфакс" сообщил, что в Сухуми неизвестный мужчина в понедельник утром подорвал себя у входа в здание телерадиокомпании.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола". По информации СМИ, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

В то же время главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика "Моторола" на Киев и расценил ее как нарушение перемирия. "Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", – заявил Захарченко вечером 16 октября.