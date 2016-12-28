В 59-ом "гумконвое" вывезли более 40 убитых российских военных – разведка

Россия продолжает использовать камазы так называемой "гуманитарной помощи" для перевозки убитых военных ВС РФ и оборудования предприятий и шахт Донбасса.

В РФ продолжают использовать "гумконвои" для перевозки убитых российских военных и оборудования предприятий Донбасса РИА Новости

Командование Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые, сообщают в пресс-службе Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

"22 декабря этого года транспортные средства так называемого 59 "гуманитарного конвоя" были задействованы в вывозе из городских моргов населенных пунктов Горловка и Макеевка на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, разведчики отмечают факт вывоза в грузовиках металлических конструкций предприятий и шахт Донбасса.

"Из-за неспособности так называемой "власти", действующей на временно оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности, продолжается упадок и разрушение предприятий. На шахте "Мария-Глубокая" (бывшая шахта им. Менжинского, город Первомайск Луганской области) оккупанты демонтируют металлические конструкции и вывозят их на территорию РФ как металлолом", - подчеркивают разведчики.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

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