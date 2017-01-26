По 35 делам Майдана вынесли приговоры — Горбатюк

Горбатюк надеется, что движение относительно других обвинительных актов продолжится в судах.

В 35 из 220 делах по Майдану уже вынесены приговоры Василий Артюшенко, ZN.UA

Из 220 обвинительных актов, направленные Генеральной прокуратурой в суд по делам Евромайдана, в 35 случаях были вынесли приговоры и вступили в силу, заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Из тех, что направлены в суд более 220 обвинительных актов, на сегодняшний день в 35 уже вынесены приговоры, которые вступили в законную силу", - сказал Горбатюк, передает УНН.

Он также выразил надежду, что движение относительно других обвинительных актов продолжится в судах.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждают причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".