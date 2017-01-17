В 2016 году Украина экспортировала агропромышленной продукции на 13,5 млрд долларов

Наибольшую долю в аграрном экспорте Украины традиционно заняли продукты растительного происхождения.

В Минагрополитики рассказали об успехах украинского экспорта gazeta.zn.ua

В период января-ноября 2016 года украинский агропромышленный экспорт составил 13 млрд 567 млн долларов, что на 535 млн больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, со ссылкой на данные Госстата, доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла 41,5%.

"Традиционно, наибольшую долю в аграрном экспорте имеют поставки продуктов растительного происхождения – 7,2 млрд долларов (+7 млн долларов к предыдущему периоду), в том числе зерновые культуры – 5,4 млрд (+ 10 млн долларов к предыдущему периоду)", – указывается в сообщении.

Помимо этого, Украина экспортировала жиров и масел животного или растительного происхождения на 3,5 млрд (+633 млн долларов к предыдущему периоду); готовых пищевых продуктов – на 2,1 млрд долларов (-57,7 млн долларов к предыдущему периоду); живых животных и продуктов животного происхождения – на 0,7 млрд (-48 млн долларов к предыдущему периоду).

Отмечается, что объем импорта продукции АПК за указанный период составил 3,5 млрд долларов, что составило 9,9% от общенационального импорта, что на 338 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Позитивное внешнеэкономическое сальдо агропромышленной группой товаров в январе-ноябре 2016 года составило 10 098,1 млн долларов США.

Ранее ZN.UA писало, что в структуре украинского экспорта растет доля сырьевой и низкотехнологичной продукции.

В частности, экспорт аграрной и пищевой продукции (группы 1–24 ТН ВЭД) вырос за девять месяцев прошлого года на 2,1% прежде всего за счет масложировой промышленности, а доля этой продукции увеличилась до 40,2% товарного экспорта. Вместе с тем экспорт продукции машино- и приборостроения уменьшился на 10,5%, а доля этой продукции упала до 12,1% товарного экспорта

Больше о тенденциях, перспективах и проблемах экономического роста в Украине читайте в статье Ярослава Жалило "На пороге – олигархический ренессанс?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".