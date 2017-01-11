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В 11 районах Одесской области ограничили движение транспорта из-за снегопадов

11 января в 19:03

Автодорога М15 перекрыта, на М14 ограничено движение грузового транспорта.

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Дорога Одесса-Рени остается перекрытой
ГСЧС Украины
В связи со сложными погодными условиями в Одесской области ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду, 11 января.

Из-за метелей и снегопада перекрыта автодорога М15 Одесса-Рени, на автодороге М14 Одессе-Мелитополь-Новоазовск запрещено движение грузового транспорта в направлении Таганрога. Также ограничено движение тяжелого транспорта на дороге Кропивницкий – Платоново.

11 января запрещено автомобильное движение на дорогах общего пользования государственного и местного значения в 11 районах области: Арцызском, Болградском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Килийском, Лиманском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском.

По состоянию на 17:00 среды заторы на дорогах области не зафиксированы.

Железнодорожные вокзали и аэропорты работают в обычном режиме.

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Всего в связи с тяжелыми погодными условиями к расчистке автомобильных дорог в Украине привлекли 2 тысячи 624 сотрудника "Укравтодора" и ГСЧС, а также 1 тысяча 723 единицы техники.

С 4 января спасатели освободили из снежных заносов 1 тысячу 998 автомобилей, в которых находились 4 тысячи 864 человека.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ГСЧС снег затор Одесса трасса
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