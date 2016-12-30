В "1+1" назвали бенефициара

У телеканала нет долгов перед "Приватбанком".
"Для ботов: а) бенефициар – И.В.Коломойский. Это всем известно. б) долгов перед Приватбанком у "плюсов"- нет, в) не плясали под чужую дудку и не будем", - написал он на своей странице Facebook.
При этом Ткаченко отметил, что на текущий момент лицензиии все еще, и никто не объяснил им почему нужно ждать до 6 января.
"Причиной не выдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета. ( Кстати, официальный запрос мы так и не получили) Все документы ими давно получены. И если у кого - то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы - лицензия не может быть предметом шантажа. Это - не законно. И мы не то, что не сдадимся без бою, мы докажем на чьей стороне правда. И покажем", - заявил он.
"При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут- сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - добавил он.
Как сообщили СМИ, в Администрации Порошенко подозревают Коломойского в смене собственников "1+1". По данным источника, Коломойский после решения о национализации "Приватбанка" начал процесс переоформления части своих активов на других владельцев.
Ранее сообщалось, что журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к первым лицам государства с просьбой повлиять на действия Нацсовета, который не выдает телеканалу лицензию на аналоговое вещание. В свою очередь Нацсовет сообщил, что лицензия была продлена 15 декабря сроком на семь лет. Соответвующий документ будет получен 6 января.
22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.
Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".