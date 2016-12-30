В "1+1" назвали бенефициара

"Для ботов: а) бенефициар – И.В.Коломойский. Это всем известно. б) долгов перед Приватбанком у "плюсов"- нет, в) не плясали под чужую дудку и не будем", - написал он на своей странице Facebook.

При этом Ткаченко отметил, что на текущий момент лицензиии все еще, и никто не объяснил им почему нужно ждать до 6 января.

"Причиной не выдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета. ( Кстати, официальный запрос мы так и не получили) Все документы ими давно получены. И если у кого - то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы - лицензия не может быть предметом шантажа. Это - не законно. И мы не то, что не сдадимся без бою, мы докажем на чьей стороне правда. И покажем", - заявил он.

"При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут- сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - добавил он.