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Уже завтра в Украине могут усилиться морозы

16 января в 13:02

На дорогах страны ожидается гололедица. 

зима снег погода мороз
В Украину возвращаются холода
В ближайшие сутки погода в Украине будет определяться полем повышенного атмосферного давления и холодным воздухом, поступающим с северо-запада Европы.

По данным гидромецентра, температура ночью может опуститься до 7-12°, в западных, северных и центральных областях местами до 15° мороза, днем 2-7° мороза (в Карпатах ночью 13-18°, днем 3-9° мороза); на крайнем востоке страны, в Крыму и Приазовье ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

Осадков не предвидится,  лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-17 м/с.

Ночью и утром в Украине, кроме крайнего юга, следует ожидать  тумана.

В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 2-4° мороза.

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На 18 января синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков. Температура ночью 9-14°, местами (кроме юга) 15-17° мороза, днем в большинстве областей 4-9°, на юге 0-5° мороза.

Напомним, в субботу в Раховском районе Закарпатской области с гор сошли четыре снежные лавины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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