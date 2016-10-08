Установка новой арки на Чернобыльской АЭС начнется уже третьего ноября – Минэкологии

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Украинские инженеры и строители воплотили воплотили в жизнь уникальную технологию по герметичной изоляции энергоблока, заявил министр экологии.

Надвижение арки на четвертый реактор Чернобыльской АЭС начнется менее чем через месяц touristclub.com.ua

Установка защитной арки на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС начнется третьего ноября, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его словам, украинские инженеры разработали уникальную технологию изоляции поврежденного реактора.

"Провел целый день в зоне отчуждения. Хотел воочию убедиться в том, как завершаются работы по подготовке надвижения арки, которое должно начаться уже 3 ноября. Работы выполняются качественно и завершатся вовремя. Хочу отметить в первую очередь украинских инженеров и строителей, которые разработали и воплотили уникальную технологию строительства стены на четвертом энергоблоке. Благодаря ее сооружению, арку удастся соединить с энергоблоком абсолютно герметично", – написал он в Facebook.

Ранее Компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС.

Работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки. В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построили с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.

Напомним, что сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.

На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.