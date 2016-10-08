Установка новой арки на Чернобыльской АЭС начнется уже третьего ноября – Минэкологии

Украинские инженеры и строители воплотили воплотили в жизнь уникальную технологию по герметичной изоляции энергоблока, заявил министр экологии.
По его словам, украинские инженеры разработали уникальную технологию изоляции поврежденного реактора.
"Провел целый день в зоне отчуждения. Хотел воочию убедиться в том, как завершаются работы по подготовке надвижения арки, которое должно начаться уже 3 ноября. Работы выполняются качественно и завершатся вовремя. Хочу отметить в первую очередь украинских инженеров и строителей, которые разработали и воплотили уникальную технологию строительства стены на четвертом энергоблоке. Благодаря ее сооружению, арку удастся соединить с энергоблоком абсолютно герметично", – написал он в Facebook.
Ранее Компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС.
Работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки. В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построили с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.
Напомним, что сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.
На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.ZN.UA