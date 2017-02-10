Успешная контаратака под Авдеевкой позволила ВСУ занять новые позиции – Порошенко

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Несмотря на использование запрещенного вооружения, боевики вынуждены были отступить и оставить позиции на подступах к оккупированному Донецку.

Украинские военные успешно отбили атаку боевиков и заняли новые позиции Facebook/Міністерство оборони України

Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщил о, сообщает " УНИАН ".

"С 29 января враг предпринял десятки попыток штурма позиций украинских военных. Они атаковали нас, потому что хотели выбить украинские войска из Авдеевской промзоны, которая контролирует важный перекресток и остановила движение вражеской техники", - сообщил президент.

По словам главы государства, на этом участке росийские войска применили все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и другие типы вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями.

"Но каждый раз оккупанты вынуждены были отступать. Более того, в результате атак врага наши военные контратаковали и улучшили наши позиции на участке, который стал ключевым на подступах к оккупированному Донецку", - добавил Поршенко.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".