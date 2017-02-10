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Успешная контаратака под Авдеевкой позволила ВСУ занять новые позиции – Порошенко

10 февраля в 19:52

Несмотря на использование запрещенного вооружения, боевики вынуждены были отступить и оставить позиции на подступах к оккупированному Донецку.

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Украинские военные успешно отбили атаку боевиков и заняли новые позиции
Facebook/Міністерство оборони України
Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщил о занятии украинскими военными новых позиций под Авдеевкой, сообщает "УНИАН".

"С 29 января враг предпринял десятки попыток штурма позиций украинских военных. Они атаковали нас, потому что хотели выбить украинские войска из Авдеевской промзоны, которая контролирует важный перекресток и остановила движение вражеской техники", - сообщил президент.

По словам главы государства, на этом участке росийские войска применили все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и другие типы вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями.

"Но каждый раз оккупанты вынуждены были отступать. Более того, в результате атак врага наши военные контратаковали и улучшили наши позиции на участке, который стал ключевым на подступах к оккупированному Донецку", - добавил Поршенко.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: УНИАН
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Тэги Авдеевка Украина военный президент Порошенко
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