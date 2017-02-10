Уничтожен журнал учета секретных звонков Минобороны времен Евромайдана — ГПУ

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Разговоры фиксировались в журналах учета по открытой и засекреченной связи.

В Минобороны уничтожили журнал секретных звонков времен Революции достоинства

Минобороны Украины уничтожило журнал учета секретных телефонных переговоров руководства ведомства во время, сообщили в Генпрокуратуре.

"Досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части Киева привлекались силы и средства Вооруженных сил Украины. Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств ВСУ бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в январе-феврале 2014 года использовали средства открытой и закрытой связи", - говорится в определении суда от 31 января, передают "Українські новини".

Отмечается, что ГПУ расследует обстоятельства незаконной "АТО", которую 18-19 февраля 2014 года сотрудники СБУ и МВД проводили в центре столицы.

Телефонные разговоры фиксировались в журналах учета по открытой и засекреченной связи.

В письме одной из воинских частей Минобороны от 13 января 2017 года, которое приобщено к производству, сказано, что журнал учета переговоров с коммутатора открытой связи есть в наличии, а журнал коммутатора засекреченной – уничтожен.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждают причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".