Умеров ждет открытия дел после каждого заседания Меджлиса

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По его словам, ранее крымских татар только штрафовали, но после запрета Россией Меджлиса преследования усилятся.

Умеров считает, что преследование крымских татар усилятся после запрета Меджлиса. youngukraine.net

Самопровозглашенная "власть" в анексированном российскими войсками Крыму будет возбуждать уголовные дела против членов Меджлиса крымскотатарского народа после каждого заседания.

Об этом сказал заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, напомнив, что Верховный суд РФ недавно принял решение о запрете в оккупированном Крыму и России представительного органа крымских татар.

"Принято решение Верховным судом РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа... Не смотря на то, что мы не признаем это решение, не смотря на то, что Меджлис не является общественной организацией - это выборный представительный орган крымских татар, за каждое наше собрание теперь будут открывать уголовные дела. До этого времени это ограничивалось небольшими штрафами за участие в запрещенной организации", - отметил Умеров.

На прошлой неделе МИД Украины заявили об усилении РФ преследований крымских татар после запрета Меджлиса. Ранее ПАСЕ в принятой резолюции осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.