Топ Новости
<
>

Умеров ждет открытия дел после каждого заседания Меджлиса

19 ноября в 10:13

По его словам, ранее крымских татар только штрафовали, но после запрета Россией Меджлиса преследования усилятся.

Ильми Умеров
Умеров считает, что преследование крымских татар усилятся после запрета Меджлиса.
youngukraine.net
Самопровозглашенная "власть" в анексированном российскими войсками Крыму будет возбуждать уголовные дела против членов Меджлиса крымскотатарского народа после каждого заседания.

Об этом сказал заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, напомнив, что Верховный суд РФ недавно принял решение о запрете в оккупированном Крыму и России представительного органа крымских татар.

"Принято решение Верховным судом РФ о запрете Меджлиса крымскотатарского народа... Не смотря на то, что мы не признаем это решение, не смотря на то, что Меджлис не является общественной организацией - это выборный представительный орган крымских татар, за каждое наше собрание теперь будут открывать уголовные дела. До этого времени это ограничивалось небольшими штрафами за участие в запрещенной организации", - отметил Умеров.

Читайте также: В ЕС осудили запрет Меджлиса российским судом

На прошлой неделе МИД Украины заявили об усилении РФ преследований крымских татар после запрета Меджлиса. Ранее  ПАСЕ в принятой резолюции осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Крым меджлис запрет Россия татары
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости