Умер судья Конституционного суда Олег Сергейчук

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Церемония прощания состоится в понедельник, 7 ноября.

Скончался судья КСУ Олег Сергейчук Андрей Товстыженко, ZN.UA

Действующий судья Конституционного суда Украины Олег Сергейчук ушел из жизни в субботу, 5 ноября. Через месяц ему бы исполнилось 50 лет.

Как сообщила пресс-служба КСУ, церемония прощания с усопшим состоится в понедельник, 7 ноября в 13:00 в мемориальном зале больницы "Феофания" (Киев, ул.Академика Заболотного, 21).

"Процессия захоронения пройдет в 14:00 на Байковом кладбище. Поминальный обед состоится в столовой Кабинета министров Украины в 15:30 (ул.Институтская)", - сообщили в КСУ.

Сергейчук Олег Анатольевич родился 8 декабря 1966 года в Севастополе. В 1991 году окончил Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова, после чего работал стажером Нахимовского районного народного суда г.Севастополя. В 1992-1993 годах - и.о. народного судьи Нахимовского районного народного суда г.Севастополя. С 1993 года по 2002 год - судья, зампредседателя этого же суда. В период с 2002 года по 2005 год - начальник Севастопольского горуправления юстиции.

С января по декабрь 2005 года - судья Киевского межобластного апелляционного хозсуда. В течение 2006-2010гг - судья Высшего админсуда Украины, председатель квалификационной комиссии судей админсудов Украины.

После прихода Виктора Януковича к власти, в сентябре 2010 года 10-м съездом судей Украины Сергейчук назначен судьей Конституционного суда Украины. Присягу принял 21 сентября 2010 года.