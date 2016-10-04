"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на День защитника Украины

Поезда пойдут из Киева в западном направлении и обратно.

На праздник назначили дополнительные поезда kmu.gov.ua

По случаю Дня защитника Украины из Киева в западном направлении назначены 3 дополнительных поезда. На них можно поехать во Львов, Ковель, Ивано-Франковск и Черновцы. Пассажиры, планирующие путешествия с 13 по 16 октября в западном направлении, могут воспользоваться этими поездами, сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

Дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет ходить в обоих направлениях 14 октября: отправка из Киева в 08:20, прибытие во Львов в 16:42. Обратно из Львова отправка в 13:02 и прибытие в Киев в 21:38.

Дополнительный поезд № 197/198 Киев - Ковель в обоих направлениях будет работать14 и 16 октября. Отправка из Киева в 10:30 и прибытие в Ковель в 18:25, из Ковеля отправка в 12:30 и прибытие в Киев в 21:00.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать из Киева 7, 13, 21 и 28 октября, обратно 9, 16, 23 и 30 октября. Отправка из Киева в 22:34, прибытие в Ивано-Франковск на следующий день в 12:37 и Черновцы в 15:24. Обратно отправка из Черновцов в 20:10, из Ивано-Франковска в 23:20 и прибытие в Киев на следующий день в 12:52.

Напомним, что 14 октября, кроме Дня защитника Украины христиане восточного обряда отмечают День пресвятой Богородицы. Также в нашей стране будет День казачества. 14 октября объявлен выходным по всей Украине.