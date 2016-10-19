"Укрзалізниця" запустит "Интерсити" из Киева в Кропивницкий

Время в пути составит около 5 часов, цена билетов - 90 и 150 гривень.

Из Киева в Кропивницкий запустят новый "Интерсити" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Государственная "Укрзалізниця" в декабре 2016 года запустит поезд "Интерсити" по новому маршруту "Киев — Кропивницкий".

"Поезд будет отправляться в 23:59 из Кропивницкого (бывший Кировоград - ред.) и прибывать в Киев в 5:07, предусмотрены остановки на станции им.Т.Шевченко (город Смела) и в Знаменке", - сообщили в "Укразалізнице" изданию LB.ua.

Обратный рейс будет отправляться в 17:50 из Киева и прибывать в Кропивницкий в 22:50 и длительность поездки будет меньше по сравнению с автобусами.

Цена на билета в первый класс составит около 150 гривень, во второй — 90.

"Теперь жители Кропивницкого смогут приехать утром в Киев, решить нужные дела и поехать назад, чтобы вечером уже быть дома" - отметил и.о. директора по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзалізниці" Игорь Романкив.

Ранее глава правления компании Войцех Балчун заявил, что ПАО "Укрзалізниця" должна стабильно выйти на прибыль в 2017 году.