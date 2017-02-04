"Укрзалізниця" закупает топливо и комплектующие по завышенным ценам - Омелян

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Только на закупке дизельного топлива компания потеряла по меньшей мере 150 млн грн.

Министр инфраструктуры рассказал о злоупотреблениях на закупках УЗ Андрей Товстыженко, ZN.UA

Менеджмент "" осуществляет закупку топлива и комплектующих для нужд компании по необоснованно завышенным ценам, в то время как тендеры на закупки проводятся с нарушениями, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В интервью ZN.UA министр отметил, что отсутствие в УЗ системных решений по организации закупок обеспечивает широкий простор для злоупотреблений.

"Например, при закупке дизельного топлива одно из основных нарушений — необоснованное завышение цен. При существующем колебании рыночной цены в пределах 3–5% цена договора на закупку в "УЗ" повышается на 10%. Указанная схема использовалась в марте 2016-го. НАБУ уже проводит соответствующее расследование. Но в январе 2017 г. филиалом "Центр обеспечения производства" также были необоснованно завышены цены на дизельное топливо по договору с ООО "ВОГ Аэро Джет". Ориентировочная сумма потерь составляет 150–200 млн грн", - указал он.

По словам Омеляна, злоупотребления зафиксированы также при закупке элементов верхнего строения пути: цены на них необснованно завышались, а производителя вытесняли с торгов посредники. В результате всего трех подобных тендеров УЗ потеряла более 20 млн грн. Факты злоупотреблений переданы в НАБУ.

Министр указал на и махинации при закупке в УЗ бандажей.

"Закупка бандажей в "УЗ" осуществляется в штуках, тогда как аналогичная продукция в соседних странах приобретается в тоннах. Это тоже способ манипуляции. Сравнение ценовых предложений дает основания считать, что поставщики предлагают "УЗ" продукцию в 2,5–3 раза дороже, чем, например, стоимость аналогичной продукции на российском рынке. Через систему ProZorro были заключены договоры о закупке бандажей на сумму 60 млн грн. То есть потери "Укрзалізниці" могут превышать 20 млн грн", - подчеркнул он.

Еще одна схема, на которую указал Омелян, касается закупки кабельной продукции.

"При закупках кабельно-проводниковой продукции лоты формируют таким образом, чтобы продукцию мог поставлять только посредник, а не производитель. А устанавливая ожидаемую стоимость закупок, "УЗ" заранее завышает свои расходы, учитывая не цены заводов-производителей, а цены посредников, которые в 1,5–2 раза выше. В прошлом году при объемах закупок кабельной продукции на сумму свыше 250 млн грн потери железной дороги составили около 80 млн грн", - заключил он.

Ранее Александр Артеменко в своей статье для DT.UA писал, что неэффективная логистика "Укрзалізниці" в прошлом году стала причиной многомиллиардных убытков, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности.

Подробнее о масштабах коррупции в ПАО "Укрзалізниця" и связанных с ней проблемах читайте в интервью Владимира Омеляна ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".