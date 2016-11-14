Топ Новости
<
>

"Укрзалізниця" восстановила график движения поездов после снегопада

14 ноября в 22:23

На маршруты 14 ноября вышли все пассажирские поезда.

Вокзал, Укрзалізниця, поезда, табло
Поезда отправляются по своим маршрутам согласно графику
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Пассажирские поезда, не смотря на снегопад, отправляются по графику как в дальнем, так и в пригородном сообщении, сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныци". 

В данный момент национальный железнодорожный перевозчик ведет работы по окончательному введению в график движения десяти поездов. Их максимальное время задержки не превышает одного часа. 

"В ликвидации последствий снегопада было задействовано более 5 тыс. железнодорожников и 13 снегоуборочных машин. Уже ликвидировано обесточивание двух участков на территории региональных филиалов "Львовская железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога", - сообщает пресс-служба компании. 

По данным перевозчика, самый высокий снежный покров наблюдался в Тернополе - 60 см, Шепетовке - 50 см, Жмеринке - 30 см, Львове и Ивано-Франковске - 35 см. 

Несмотря на это,  на маршруты вышли все пассажирские поезда, кроме того, сформирован достаточный запас угля для отопления вагонов.

По состоянию на утро 14 ноября из-за сложных погодных условий произошли задержки в движении около 30 поездов, половина из них выбились из графика более чем на полчаса. 

Читайте также: Из-за снегопадов в Украине отменили 8 авиарейсов и задержали 30 поездов

Снегопад в Украине по данным на 14 ноября обесточил сотни населенных пунктов, на дорогах сильные заносы. Последствия непогоды ликвидируют более 4,5 тысяч спасателей, дорожников и сотрудников других служб. В ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской – толщина снежного покрова достигла 50 см. Во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в семи районах Черновицкой области движение фур закрыто полностью.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги поезд снег пассажирский пресс-служба ликвидация дорога перевозка марш график работа Львов Тернополь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.75
EUR 27.75
Последние новости