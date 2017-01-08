"Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с непогодой

Поезд №146 Измаил – Киев курсирует с опозданием болем чем на полтора часа.
Согласно сообщению на сайте компании, по оперативной информации с опозданием менее 30 минут курсируют поезда № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одеса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса с № 641 Кишинев – Одесса.
Поезд № 146 Измаил – Киев, в свою очередь, курсирует с опозданием в 1 час 39 минут.
Ранее "Укрзалізниця" сообщала о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.
Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.ZN.UA