"Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с непогодой

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Поезд №146 Измаил – Киев курсирует с опозданием болем чем на полтора часа.

"Укрзалізниця" предупредила об отставании нескольких поездов от графика Андрей Товстыженко, ZN.UA

В связи со сложными погодными условиями некоторые поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщили в "Укрзалізниці".

Согласно сообщению на сайте компании, по оперативной информации с опозданием менее 30 минут курсируют поезда № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одеса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса с № 641 Кишинев – Одесса.

Поезд № 146 Измаил – Киев, в свою очередь, курсирует с опозданием в 1 час 39 минут.

Ранее "Укрзалізниця" сообщала о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.