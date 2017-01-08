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"Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с непогодой

8 января в 17:26

Поезд №146 Измаил – Киев курсирует с опозданием болем чем на полтора часа.

Укрзализниця, поезд
"Укрзалізниця" предупредила об отставании нескольких поездов от графика
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В связи со сложными погодными условиями некоторые поезда курсируют с незначительным опозданием, сообщили в "Укрзалізниці".

Согласно сообщению на сайте компании, по оперативной информации с опозданием менее 30 минут курсируют поезда № 123 Константиновка – Киев, № 147 Одесса – Киев, № 764 Одеса – Дарница, № 59 Харьков – Одесса с № 641 Кишинев – Одесса.

Поезд № 146 Измаил – Киев, в свою очередь, курсирует с опозданием в 1 час 39 минут.

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Ранее "Укрзалізниця" сообщала о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. 

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев опоздание Укрзалізниця
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