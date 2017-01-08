"Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям

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Причиной задержек являются сложные метеоусловия.

Из-за снегопадов стали массово опаздывать поезда

"Укрзалізниця" сообщила о задержках поездов по всем направлениям и приносит извинения пассажирам за возможные неудобства, сообщает компания на своей станице в Facebook.

"В частности, скоростной поезд №706 Перемышль-Киев идет с опозданием на 1 час 44 минуты. Скоростной поезд №748 Львов-Дарница идет с задержкой на 1 час. Поезд №92 Одесса-Константиновка отправился из Одессы с задержкой на 29 минут. Поезд №270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту", — сказано в сообщении. Кроме того, менее чем на полчаса задерживаются в пути еще два поезда: №70 Львов-Мариуполь и №74 Львов-Москва. Скоростной поезд №732 Киев-Запорожье прибыл на конечную остановку с задержкой на 28 минут", - сообщил перевозчик.

По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января а работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.