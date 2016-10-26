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"Укрзализниця" скорректировала график поездов в связи с переходом на зимнее время

26 октября в 13:49

Путешественникам рекомендовали ответственно отнестись к переводу стрелок, чтобы не стоять лишний час на вокзале.

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Памятка пассажиру: В воскресенье поезда отправятся на час позже
Андрей Товстыженко, ZN.UA
"Укрзализныця" скорректировала график движения ряда пассажирских и пригородных поездов в связи с отменой с 30 октября летнего времени.

"Все изменения были заранее внесены и согласованы с железнодорожными администрациями. Таким образом, в билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Железнодорожники посоветовали путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, быть внимательными и своевременно проверить свои часы.

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Переход на зимнее время в 2016 году в Украине запланирован в ночь на воскресенье, 30 октября. В четыре часа утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

В настоящее время режим перевода стрелок на летнее и зимнее время применяется более чем в 110 странах, в т.ч. во всех европейских государствах.

По материалам: ZN.UA
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Тэги время поезд зима движение
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