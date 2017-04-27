"Укрзалізниця" пустит дополнительный Интерсити в Польшу на майские праздники

На маршруте Киев-Перемышль добавят еще один поезд в пиковые даты.

На майские праздники запустится еще один Интерсити на маршруте Киев-Перемышль

"Укрзалізниця" объявила о запуске еще одного поезда на маршруте Киев-Перемышль на время майских праздников. Поезд Интерсити+ №707/708 отправится 28 апреля, 2,5 и 9 мая, сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться в 12:24 из Киева и прибудет в Перемышль в 19:03. Обратно поезд будет выезжать из Перемышля в 20:20 и прибудет в Киев к 05:23.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустит еще два пассажирских маршрута в Польшу – в Краков и Хелм. Поезда, предположительно, начнут

Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря 2016 года запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).