"Укрзалізниця" пустит дополнительный Интерсити в Польшу на майские праздники

На маршруте Киев-Перемышль добавят еще один поезд в пиковые даты.
На майские праздники запустится еще один Интерсити на маршруте Киев-Перемышль
"Укрзалізниця" объявила о запуске еще одного поезда на маршруте Киев-Перемышль на время майских праздников. Поезд Интерсити+ №707/708 отправится 28 апреля, 2,5 и 9 мая, сообщает пресс-служба компании.
Поезд будет отправляться в 12:24 из Киева и прибудет в Перемышль в 19:03. Обратно поезд будет выезжать из Перемышля в 20:20 и прибудет в Киев к 05:23.
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустит еще два пассажирских маршрута в Польшу – в Краков и Хелм. Поезда, предположительно, начнут курсировать уже летом 2017 года
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Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря 2016 года запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).
По материалам:
ZN.UA