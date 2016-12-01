"Укрзализниця" приостановила резервирование билетов через интернет

Резервировать билеты на сутки больше нельзя. Нужно сразу покупать.

Запрет резервирования билетов пояснили "многочисленными обращениями пассажиров" Андрей Товстыженко, ZN.UA

" с 1 декабря 2016 года на период новогодних праздников приостановила предоставление услуги резервирования мест в поездах через интернет. Билеты через интернет теперь можно

Как отметили в "Укрзализнице" решение принято "учитывая многочисленные обращения пассажиров относительно проблем с приобретением билетов в период массовых перевозок, в частности, на зимние праздники".

В "Укрзализнице" надеются, что такой эксперимент позволит "предотвратить злоупотребления, связанным с незаконной перепродажей проездных документов".

До 1 декабря 2016 года билеты можно было зарезервировать на 24 часа, и стоила эта услуга пассажиру 17 грн.

Напомним, что "Укрзализниця" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году на 35%. Повышать предлагается в два этапа: в первом и четвертом кварталах на 16%. Также с января 2017 года на 10% вырастет стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити+.