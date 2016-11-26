"Укрзалізниця" отменила несколько пассажирских поездов в новогоднюю ночь

Рейсы отменили в связи с низким спросом.
Так, отменено движение скоростного поезда Дарница - Одесса с отправлением 31 декабря 2016 в 16:10.
Также отменен поезд Киев - Запорожье с отправлением 1 января 2017 года в 07:15.
Также отменены поезда Киева в Смелу и Кривой Рог, а также с Дарницы во Львов.
Кроме того, поезд "Интерсити+" Киев – Красноармейск, который отправляется 31 декабря в 17:35 проследует только до станции Днепропетровск.
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" назначила 9 дополнительных поездов на новогодние праздники.ZN.UA