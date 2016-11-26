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"Укрзалізниця" отменила несколько пассажирских поездов в новогоднюю ночь

26 ноября в 19:33

Рейсы отменили в связи с низким спросом. 

крюковский интерсити
Изменилось расписание новогодних поездов
slovoidilo.ua
"Укрзалізниця" объявила об отмене и сокрашенном маршруте движения нескольких пассажирских поездов 31 декабря – 1 января в связи с низким спросом на билеты. Речь идет о скоростных поездах класса "Интерсити+" и "Интерсити", сообщили в пресс-службе компании.

Так, отменено движение скоростного поезда Дарница - Одесса с отправлением 31 декабря 2016 в 16:10.

Также отменен поезд Киев - Запорожье с отправлением 1 января 2017 года в 07:15.

Также отменены поезда Киева в Смелу и Кривой Рог, а также с Дарницы во Львов.

Кроме того,  поезд "Интерсити+" Киев – Красноармейск, который отправляется 31 декабря в 17:35 проследует только до станции Днепропетровск.

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Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" назначила 9 дополнительных поездов на новогодние праздники.

По материалам: ZN.UA
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Тэги поезд отмена Укрзалізниця пассажирский
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