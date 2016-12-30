"Укрзалізниця" назначила рекордное количество поездов на праздники

В декабре и январе будут курсировать 41 дополнительный поезд.

Уже назначен 41 дополнительный поезд Андрей Товстыженко, ZN.UA "Укрзалізниця" назначил ряд дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, 41 дополнительный поезд будут курсировать в популярных направлениях по 233 рейсам.

"В частности, уже в продаже билеты на поезд № 295 Киев – Ужгород на 30 декабря и на 31 декабря из Ужгорода до Хмельницкого. Также открыта продажа билетов на дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 745/746 Дарница–Львов–Дарница на 31 декабря", - отмечают на официальном сайте "Укрзалізниці".

В общем сейчас на период с 22 декабря по 10 января назначены такие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев – Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января.

№ 243/244 Киев – Львов, из Киева и из Львова 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января.

№ 252 Львов – Киев, на 29, 30 декабря.

№ 197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января.

№ 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.

№ 239 Киев – Ужгород, из Киева 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.

№ 295 Киев – Ужгород, Ужгород – Хмельницкий отправится в рейс 31 декабря.

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, из Киева 28, 30 декабря, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 января, обратно 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 января.

№ 219/220 Киев – Черновцы, из Киева и Черновцов 29 декабря.

№ 245 Ужгород – Киев, из Ужгорода 30 декабря.

№ 217/218 Киев – Ворохта, из Киева отправление 22-30 декабря, 1-9 января, обратно из Ворохты 23-29 декабря, 2-10 января.

№ 151/152 Киев – Хмельницкий, отправление из Киева и Хмельницкого 31 декабря.

№ 202 Хмельницкий – Киев отправится в рейс 2 января.

№ 274 Каменец-Подольский – Киев на 31 декабря.

№ 182/504 Киев – Новоалексеевка, из Киева 30, 31 декабря, из Новоалексеевки до Днепра 31 декабря.

№ 796/795 Киев – Сумы, отправление из Киева и Сум 30, 31 декабря, 8,9 января.

№ 162/298 Николаев – Киев из Николаева 27, 29 декабря, 3, 9 января, из Киева 28, 30 декабря, 4, 10 января.

№ 206/205 Николаев – Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января.

№ 223/224 Киев – Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы – 30 декабря, 9 января.

№ 175/176 Киев – Кривой Рог, отправление из Киева и Кривого Рога 29, 30, 31 декабря, 9 января.

№ 180/179 Киев – Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января.

№ 184 Киев – Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

№ 228 Одесса – Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января.

№ 242/241 Одесса – Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10 января.

№ 258/248 Одесса-Львов, отправление из Одессы 2, 4, 6, 8 января. Со Львова 3, 5, 7, 9 января.

№ 266 Черновцы-Одесса, 31 декабря из Черновцов.

№ 270/269 Одесса – Харьков, отправление из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6, 8, 10 января.

№ 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-11 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.

№ 212 Запорожье – Днепр – Львов, из Запорожье 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

№ 275/276 Днепр – Львов, из Днепра 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января.

№ 278 Кривой Рог – Днепр – Львов, из Кривого Рога 28 декабря, 2 января, обратно 3 января

№ 279/280 Днепр – Львов, 31 декабря в обоих направлениях.

№ 235 Харьков – Ужгород из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января.

№ 63/64 Харьков – Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 – 11 января, обратно 27-31 декабря, 2 – 11 января.

№ 151/152 Львов – Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря, 9 января;

№ 173 Львов – Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря.

№ 248/258 Львов – Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря.

№ 728/727 Киев – Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января.

№ 745/746 Дарница-Львов, в обоих направлениях 31 декабря.

№ 751/752 Киев – Львов, в обоих направлениях 29, 30 декабря.

№ 258/248 Одесса – Львов, из Одессы 2, 4, 6, 8 января и обратно из Львова 3, 5, 7, 9 января.

Также на зимние праздники "Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов, которые осуществят дополнительные рейсы в пиковые дни:

№ 668 Ковель – Черновцы, из Ковеля отправления 29 декабря, обратно 30 декабря.

№ 063/064 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно 25, 27, 29,31 декабря, обратно 3, 5, 7, 9 января.

№ 134 Николаев – Ивано-Франковск, с Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января, обратно 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января.

№ 136 Одесса – Черновцы, из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Черновцов 25, 27, 29, 31 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января.

№ 148 Одесса – Киев, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7,9 января, из Киева 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 8, 10 января.

№ 95 Черкассы – Львов, из Черкасс отправления 30 декабря, обратно 31 декабря.

№ 92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. Обратно из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.

№ 736 Киев – Запорожье, в обоих направлениях 24, 27, 31 декабря, 3, 10 января.

В начале ноября этого года "Укрзалізниця" запустила сайт по продаже железнодорожных билетов через смартфоны.