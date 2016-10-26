"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на время осенних каникул

Поезда в популярных направлениях будут курсировать 27 октября – 7 ноября.

Назначены дополнительные поезда на каникулы kmu.gov.ua

На осенних каникулах "Укрзалізниця" назначила еще 2 дополнительных поезда: из Киева в Ковеля и из Одессы в Харьков. Всего же, с объявленными ранее, назначено 11 дополнительных поездов, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Так, в период с 27 октября по 7 ноября будут ходить такие дополнительные поезда:

№197/198 Киев - Ковель, отправление туда и обратно 29 октября.

№270/269 Одесса - Харьков, отправление из Одессы 28 октября, обратно из Харькова 30 октября.

№ 207 Киев - Ужгород, отправление из Киева 28 октября и 4 ноября, обратно из Ужгорода 30 октября и 6 ноября.

№ 275/276 Киев - Хмельницкий, поедет туда и обратно 6 ноября.

№ 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск, отправление из Запорожья 28 октября и 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска 29 октября, 5 ноября.

№ 728/727 Киев - Харьков, отправление туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября.

№ 191/192 Киев - Львов, туда и обратно отправится 29 октября и 5 ноября.

№ 228 Одесса - Львов, отправление из Одессы 28 октября и 4 ноября, обратно - 30 октября и 6 ноября.

№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 октября и в обратном направлении 30 октября.

№ 235 Харьков - Ужгород, отправление из Харькова 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении 30 октября, 2, 6 ноября.

№ 209/210 Киев - Николаев, из Киева 28 октября, 7 ноября и обратно 27 октября, 6 ноября.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця в декабре 2016 года запустит поезд "Интерсити" по новому маршруту "Киев — Кропивницкий".