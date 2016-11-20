"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

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Перевозчик уже назначил дополнительные поезда на 12 рейсов в декабре.

"Укрзалізниця" уже назначила дополнительные поезда на новогодние праздники. argumentua.com

назначила 4 дополнительных поезда на 12 рейсов в западном и южном направлении на новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-центр государственного перевозчика. В период с 24 по 31 декабря 2016 года пока назначены такие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 29, 30, 31 декабря;

№ 197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря;

№ 206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30, 31 декабря;

№ 223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря.

Кроме того, в предновогодний период "Укрзалізниця" увеличила периодичность курсирования 5 популярных круглогодичных поездов, а именно:

№ 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, отправление из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, обратно из Одессы - 25, 27, 29 и 31 декабря;

№ 134/133 Николаев - Ивано-Франковск отправлением из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 27, 28, 30, 31 декабря и 1 января;

№ 136 Одесса - Черновцы, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, из Черновцов - 25, 27, 29, 31 декабря и 1 января;

№ 148 Одесса - Киев, отправление из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, из Киева - 25, 27, 29, 31 декабря;

№ 95/96 Черкассы - Львов, совершит рейс из Черкасс 30 декабря, из Львова - 31 декабря.

Напомним, что недавно "Укрзалізниця" запустила сайт по продаже железнодорожных билетов через смартфоны.