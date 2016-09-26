Ужесточение правил бронирования коснулось массового выкупа билетов.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Государственная "Укрзалізниця" изменила правила бронирования билетов на поезд, сообщил глава правления компании Войцех Балчун.

"Внесли, как и обещали, изменения в приказ относительно так называемого "бронирования билетов". Отменили четыре вида брони. Для организованных групп пассажиров установлены более жесткие условия выкупа мест. До 10-ти мест в поездах оставляем для социально уязвимых слоев населения. Речь о инвалидах 1-й и 2-й групп, детей-инвалидов, инвалидов Второй мировой, участников боевых действий, в том числе АТО. Определено ограниченное количество мест для государственных учреждений и организаций", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 26 сентября.

В результате изменений в свободную продажу переведено около 3,9 тыс. мест ежедневно.

"Контроль измененной системы - через три месяца. Присматривайтесь, оценивайте, высказывайтесь", - добавил глава ""Укрзалізниці".