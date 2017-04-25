"Укроборонпром" в текущем году увеличит экспорт вооружений на 15-20%

В прошлом году "Укроборонпром" нарастил экспорт вооружений на 25%. Планирует и дальше продавать за рубеж.

"Укроборонпром" продаст за границу оружия почти на миллиард долларов Сайт Минобороны Украины

Предприятия "Укроборонпрома" по итогам 2017 года увеличат экспорт вооружений и услуг специального и двойного назначения на 15-20%, заявил замглавы госконцерна Денис Гурак.

Напомнив, что в 2016 году "Укроборонпром" увеличил объемы экспорта вооружений и спецуслуг на 25% - до 759 млн долларов, а объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в 2016 году оценивается в около 1,5 млрд долларов, он сказал: "Это означает, что валютная выручка в этом и следующем году будет расти приблизительно такими же темпами".

"Поэтому 15-20% - это реалистичный рост, учитывая новые заказы, которые поступают", - добавил Гурак.

Ранее директор Центра исследований, армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в своей статье для ZN.UA писал, что либерализация национальной системы экспорта вооружений позволит Украине продавать вооружения на сумму в 3-3,5 млрд долларов в год. "Ныне число частных игроков, которых к концу первой декады миллениума насчитывалось не более четырех десятков, увеличилось в три раза, и сегодня превышает число государственных предприятий ОПК. По официальным данным, в 2015 году более 60% гособоронзаказа приходилось на "Укроборонпром", в 2016-м — всего 38%. В цифрах — "Укроборонпром" осваивает 4,4 млрд грн из 13,5 млрд грн", - отметил он.

Подробнее о проблемах и перспективах военного экспорта Украины читайте в статье Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".