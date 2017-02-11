"Укроборонпром" в 2016 году передал военным 2139 единиц техники

Украинские военные получили за год 109 единиц новой и модернизованной бронетанковой техники.
Из них бронетанковой техники – 109 единиц; вооружения воздушных сил и ПВО – 36 единиц; ракетно-артиллерийского – 766 единиц, ракет и боеприпасов – 712; специальной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы и навигации – 516 единиц.
Как сообщает пресс-служба концерна, "Укроборонпром" проводит основательный анализ использования украинского оружия и техники в боях под Авдеевкою для улучшения ее характеристик.
Специалисты проводят работу по анализу по таким характеристикам, как точность, дальность и скорость прицеливания, выносливость в сложных условиях, моторесурс и мощность бронетехники. На основе собранных данных заводы "Укроборонпрома" вносят изменения.
В госконцерне напомнили, что БТР-4 после реальных боев получил более 900 изменений и усовершенствований на основе пожеланий военных. Этот опыт "Укроборонпром" переносит и на другую технику.
Напомним, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличили экспорт вооружений на 25% до 756 млн долларов.
Подробнее о проблемах и перспективах военного экспорта Украины читайте в статье Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA