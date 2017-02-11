"Укроборонпром" в 2016 году передал военным 2139 единиц техники

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Украинские военные получили за год 109 единиц новой и модернизованной бронетанковой техники.

За год Укроборонпром передал ВСУ более ста танков и БТР Facebook/Волинське з єднання, прес-служба

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году передал военным 2139 единиц нового и модернизированной ВВТ.

Из них бронетанковой техники – 109 единиц; вооружения воздушных сил и ПВО – 36 единиц; ракетно-артиллерийского – 766 единиц, ракет и боеприпасов – 712; специальной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы и навигации – 516 единиц.

Как сообщает пресс-служба концерна, "Укроборонпром" проводит основательный анализ использования украинского оружия и техники в боях под Авдеевкою для улучшения ее характеристик.

Специалисты проводят работу по анализу по таким характеристикам, как точность, дальность и скорость прицеливания, выносливость в сложных условиях, моторесурс и мощность бронетехники. На основе собранных данных заводы "Укроборонпрома" вносят изменения.

В госконцерне напомнили, что БТР-4 после реальных боев получил более 900 изменений и усовершенствований на основе пожеланий военных. Этот опыт "Укроборонпром" переносит и на другую технику.

Напомним, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличили экспорт вооружений на 25% до 756 млн долларов.

Подробнее о проблемах и перспективах военного экспорта Украины читайте в статье Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".