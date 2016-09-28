"Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Тайпан"

"Тайпан" оснащен скорострельным двуствольным пулеметом калибра 23 мм, эффективная дальность стрельбы которого достигает 1,8 км.

Премьера боевого модуля «Тайпан» состоялась на международной выставке вооружений ADEX-2016» в Азербайджане Укроборонпром

ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК "Укроборонпром" на международной выставке вооружений ADEX-2016" в Азербайджане представило свой новый боевой модуль "Тайпан".

Как сообщает пресс-служба госконцерна, боевой модуль украинского производства установлен на бронеавтомобиль компании AZCAN, который является совместным проектом Азербайджана и Канады.

Особенность боевого модуля "Тайпан" заключается в установленной системе безлюфтових планетарных редукторов и вентильных двигателей, обеспечивающих точное наведение на цель на сверхмалых и высоких скоростях вращения модуля.

"Тайпан" осуществляет автоматическое наведение пушки на выбранные цели, удерживает вооружение в заданном положении независимо от изменения положения корпуса боевого автомобиля во время движения, осуществляет автоматическое сопровождение цели. Также на боевой модуль установлена система автоматической выдачи команд наведения с учетом метеоусловий, типа снарядов, вида вооружения, угловой скорости и дальности цели. Система прицеливания может настраиваться как в соответствии к линии ствола, так и к линии горизонта.

"Тайпан" оснащен скорострельным двуствольным пулеметом калибра 23 мм, эффективная дальность стрельбы которого достигает 1,8 км. Другие модификации боевого модуля могут быть оборудованы пулеметом калибра 7,62 мм или 12,7 мм, а также 30 мм гранатометом с отдельным вертикальным приводом.

Дистанционное управление боевым модулем осуществляется на расстоянии до 500 м, время автономной работы составляет 3 часа. Минимальный вес боевого модуля – 350 кг.

Напомним, что ДК "Укроборонпром" передал 12 716 единиц вооружения и военной техники для силовых ведомств Украины за два года. Начиная с 3 квартала 2014 года украинская армия получила от "Укроборонпрома" 8 012 единиц новой и модернизированной техники и 4 704 единицы отремонтированных единиц.

Подробнее об особенностях перевооружения украинской армии читайте в статье Валентина Бадрака "Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".