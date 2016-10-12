"Укроборонпром" показал беспилотник, который может быть боевым

Вес летательного аппарата 23 килограмма.

На данный момент проводятся испытания ПБЛА ГК "Укроборонпром"

На международной выставке "Оружие и безопасность-2016" государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", презентовало новый беспилотный летательный аппарат "ANSER".

"Основные отличительные черты данного беспилотного авиационного комплекса – это возможность находиться в воздухе от 6 до 12 часов, способность нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и использования полностью зашифрованные цифровые каналs передачи данных", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

В государственном концерне отметили, что старт ПБЛА производится с катапульты, посадка парашютная, а вес — 23 килограмма.

В "Укроборонпроме" добавили, что беспилотник "ANSER" имеет оптику с 32-х зумом и его можно использовать для наблюдения за большими территориями, береговой линией, позициями и перемещением противника в глубоком тылу.

На данный момент проводятся испытания ПБЛА в различных его модификациях, в том числе и с боевой нагрузкой.

Ранее "Укринмаш", входящий в состав концерна "Укроборонпром", представил комплекс разведки и пеленгации "Тень".

Напомним, что ГК "Укроборонпром" передал 12 716 единиц вооружения и военной техники для силовых ведомств Украины за два года. Начиная с 3 квартала 2014 года украинская армия получила от "Укроборонпрома" 8 012 единиц новой и модернизированной техники и 4 704 единицы отремонтированных единиц.

Подробнее об особенностях перевооружения украинской армии читайте в статье Валентина Бадрака "Оборонно-Потемкинский Комплекс, или Об особенностях перевооружения нашей армии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".