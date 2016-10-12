"Укроборонпром" подписал с турецкой компанией договор о производстве станций РЛС

Сотрудничество с Турцией открывает для Украины новые рынки, в частности стран НАТО.

Украина и Турция будут совместно производить радиолокационные станции armyman.info

Государственная фирма "Укринмаш", входящая в состав ГК "", и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий "Укроборонпрома".

Как сообщает пресс-служба концерна, соглашение было подписано в рамках международной выставки "Оружие и Безопасность-2016", которая проходит в Киеве.

"Сегодня между Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, который предусматривает взаимодействие стран в сфере обороны. Сотрудничество с Турцией не только позволяет получить гораздо более продвинутый продукт, но и открывает новые рынки, в частности стран НАТО", – отметил генеральный директор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко.

По его словам, благодаря проведенной подготовительной работе во время выставки была заключена уже коммерческая сделка.

Напомним, что в апреле "Укроборонпром" и турецкая компания HAVELSAN подписали Меморандум о сотрудничестве для совместной разработки и производства радиолокационных станций.

Компания HAVELSAN входит в Фонд турецких вооруженных сил (Turkish Armed Forces Foundation) и является ведущим разработчиком программного обеспечения для систем управления войсками, систем управления вооружением всех видов военной техники (наземной, авиационной, морской), систем разведки, наблюдения и идентификации целей, систем обеспечения войск (логистика, кадровый менеджмент), тренажеров наземной и авиационной техники для нужд вооруженных сил Турции и иностранных заказчиков.