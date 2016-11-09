Укргидрометцентр предупредил о сильных снегопадах

Под конец недели осадки перейдут из дождя в снег. На севере страны ожидаются сильные снегопады.

Синоптики прогнозируют к концу недели сильные снегопады КГГА

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине. Циклоны принесут

"В ближайшие дни температура в Украине несколько снизится и осадки перейдут из дождя в мокрый снег и снег. Количество и интенсивность отличаться в зависимости от территории, однако в северных и центральных областях ожидаем сильные снегопады", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 10 ноября, погоду на большей части территории Украины будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы.

Временами ожидаются дожди, на севере - местами с мокрым снегом, в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью, и в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди, лишь в западной части без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный (на востоке - южный), 7-12 м/с, ночью в южной.

Температура в западных и большинстве северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 8-13°, на востоке и в Приазовье до 16°.

В Киеве временами дождь, кое-где возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 2-4° тепла.

В пятницу, 11 ноября, в восточных областях и на севере Левобережья прогнозируется умеренный дождь, в западных областях - небольшой мокрый снег и дождь, на юге - небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный (на юге – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 0-6° тепла; на юге и юго-востоке ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, в Крыму 11-16°.

В Киеве 11 ноября без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.