Укргидрометцентр объявил приход бабьего лета

Поступление тепла с юго-запада Европы приведет к существенному повышению температуры в Украине, осадков практически не будет.

В Украину официально пришло бабье лето Василий Артюшенко, ZN.UA

В пятницу, 30 сентября, в Украине ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, на крайнем западе и юге до 14°; днем 20-25°, на Левобережье 16-21°.

"Наконец-то в Украину придет "бабье лето", - отмечает Укргидрометцентр.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.

В субботу, 1 октября, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 5-10°; днем 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 18 сентября среднесуточная температура была ниже 15° и снизилась до 12,3°, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени. Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.

"Несмотря на продолжающееся похолодание, киевлян в этом году еще ожидает бабье лето", - отмечается в сообщении Центральной геофизической обсерватории.