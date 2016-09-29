Укргидрометцентр объявил приход бабьего лета

Поступление тепла с юго-запада Европы приведет к существенному повышению температуры в Украине, осадков практически не будет.
"Наконец-то в Украину придет "бабье лето", - отмечает Укргидрометцентр.
В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.
В субботу, 1 октября, без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях 5-10°; днем 19-24°.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.
По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 18 сентября среднесуточная температура была ниже 15° и снизилась до 12,3°, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени. Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.
"Несмотря на продолжающееся похолодание, киевлян в этом году еще ожидает бабье лето", - отмечается в сообщении Центральной геофизической обсерватории.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,