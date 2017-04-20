Укргидрометцентр назвал возможную дату начала потепления

Холодная погода продержится еще неделю. В ближайшие два дня Украину накроет новый снежный циклон.

Стало известно, когда в Украину придет потепление: нескоро

До 26 апреля на территории страны ожидаются ночные заморозки, а дневная температура будет в диапазоне 6-12° тепла, сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Существенное потепление мы ожидаем в Украине только с 26 апреля", - заявил он на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно осложнения погодных условий.

Он отметил, что сложные погодные условия ожидаются 20-21 апреля: в южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

В ночь на 21 апреля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем еще и в Полтавской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, ветер до 15-20 м/с.

Ночью ожидаются заморозки 0-5°, на грунте заморозки до -3°, днем ожидается +5-10°.

"В дальнейшем 22-25 апреля холодная погода продержится: ночные заморозки 0-5°, в южной части 1-6° тепла, днем в Украине 6-12° тепла, часто будут дожди в основном небольшие, ночью местами мокрый снег", - сказал представитель Укргидрометцентра.

При этом по состоянию на 11:00 четверга снег пошел во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, западе Черкасской и севере Одесской и Николаевской областей.

Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры, снега и заморозков.

Руководитель агрометеорологического отдела Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украину идет еще один циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область. "В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - рассказала она.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля. "На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", - сказала она.