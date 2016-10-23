Укрбюро Интерпола проведет внутреннюю проверку из-за обвинений в содействии соратникам Януковича

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Неволя отметил, что пока о конкретных фактах военная прокуратура не сообщала.

В украинском Интерполе пройдет внутренняя проверка МВД

Украинский Интерпол проведет внутреннюю проверку из-за обвинений в возможном содействии соратникам беглого-президента Виктора Януковича , сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

"Это повод для того, чтобы посмотреть еще раз на нашу работу, оценить ее, проверить те факты, но пока о фактах конкретных, которыми располагает военная прокуратура, нам не сообщается. Надеемся на этой неделе получить более подробную информацию. Пока официального обращения от военной прокуратуры не было, но мы сами предложили провести рабочую встречу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заподозрил сотрудников Укрбюро Интерпола в содействии Януковичу и его соратникам. По его словам, на следующей неделе военная прокуратура даст этому процессуальную оценку. Кроме того, как отметил Матиос, соратники Януковича направляют часть полученных преступных путем средств на финансирование информационных агентств в Украине для дискредитации ГПУ.

Напомним, сегодня, 22 октября, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Януковича.