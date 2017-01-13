Украинской стороне передали тела троих погибших бойцов ВСУ

В Днепре проведут опознание и судмедэкспертизу.
Тела доставят в Днепр для проведения опознания и судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти и обстоятельства гибели военнослужащих.
Следственные действия будут проводиться полицией, экспертиза – Днепропетровским областном бюро судмедэкспертизы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Ранее СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.
Боевики террористической организации "ДНР" сообщили о готовности передать тела украинской стороне. Террористы утверждают, что украинские морпехи подорвались на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков.ZN.UA