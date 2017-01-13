Украинской стороне передали тела троих погибших бойцов ВСУ

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В Днепре проведут опознание и судмедэкспертизу.

Тела троих укранских морпехов доставят в Днепр Пресс-центр АТО/Facebook

В пятницу, 13 января, в оккупированном Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил "Эвакуация 200" передали тела троих

Тела доставят в Днепр для проведения опознания и судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти и обстоятельства гибели военнослужащих.

Следственные действия будут проводиться полицией, экспертиза – Днепропетровским областном бюро судмедэкспертизы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Ранее СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

Боевики террористической организации "ДНР" сообщили о готовности передать тела украинской стороне. Террористы утверждают, что украинские морпехи подорвались на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков.