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Украинской стороне передали тела троих погибших бойцов ВСУ

13 января в 19:43

В Днепре проведут опознание и судмедэкспертизу.

ВСУ груз 200
Тела троих укранских морпехов доставят в Днепр
Пресс-центр АТО/Facebook
В пятницу, 13 января, в оккупированном Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил "Эвакуация 200" передали тела троих погибших украинских военнослужащих.

Тела доставят в Днепр для проведения опознания и судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти и обстоятельства гибели военнослужащих.

Следственные действия будут проводиться полицией, экспертиза – Днепропетровским областном бюро судмедэкспертизы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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Ранее СМИ сообщили о смерти троих военнослужащих, которые 8 января не вернулись к месту расположения подразделения одной из воинских частей, выполняющей задачи вблизи линии разграничения.

Боевики террористической организации "ДНР" сообщили о готовности передать тела украинской стороне. Террористы утверждают, что украинские морпехи подорвались на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ Донецк ОРДО ДНР
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