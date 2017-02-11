Украинскому писателю Жадану запретили въезд в Беларусь

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Жадан провел ночь в камере в Минске за то, что Беларусь находится в одной визовой зоне с Россией.

Писатель Сергей Жадан провел ночь в белорусской тюрьме ZN.UA

Белорусская власть запретила украинскому писателювъезд в республику на неопределенный срок.

"Около двух ночи ко мне в гостиничный номер пришел милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли... Наконец, объяснили - оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - написал Жадан на свои странице в Facebook.

"Ночевать пришлось в камере. На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - добавил он.

Жадан обратился к украинскому МИД с просьбой отреагировать на инцидент "Это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Может как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения", - написал он.

Напомним, что в 2016 году произошел скандал из-за запрета въезда в Беларусь первому вице-спикеру Рады, участнику гуманитарной группы в Минске Ирине Геращенко.