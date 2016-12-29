Украинского "диверсанта" оккупанты в Крыму арестовали до конца января

ФСБ утверждает, что Сулейманов нанёс России ущерб в размере более 4 млн рублей.

Украинскому "диверсанту" Сулейманову крымский "суд" продлил арест до 30 января 2017 evgovorov / Depositphotos

В незаконно аннексированном Россией украинском Крыму "суд" продлил арест украинскому "диверсанту" Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года.

"ФСБ утверждает, что Сулейманов нанёс России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн рублей (около 1 млн 800 тыс грн — ред.)", - написал адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

В августе 2016 года народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил, что Редвана Сулейманова ФСБ арестовала задолго до скандала с "терактом".

10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержаннях ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

11 августа подконтрольный оккупационной власти Киевский районный суд Симферополя арестовал Евгения Панова на два месяца.