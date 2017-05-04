Украинский военный подорвал себя, чтобы не попасть в плен к террористам

Инцидент произошел в районе поселка Луганское.

Боец ВСУ подорвал себя, чтобы не попасть в плен к террористам ОРДЛО Istagram/armed_forces_ua

В зоне АТО 1 мая при попытке эвакуировать раненого сослуживца погибли трое украинских военнослужащих, сообщил пресс-секретарьАлександр Мотузяник.

"Во время эвакуации одного из раненных трое украинских военнослужащих героически погибли. Один из них подорвал себя гранатой, чтобы не попасть во вражеский плен", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что инцидент произошел в районе поселка Луганское.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.