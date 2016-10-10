Украинский консул встретился с Сущенко

В МИД Украины подтвердили встречу украинского консула в Москве с незаконно задержанным журналистом.

Украинского консула допустили к Сущенко ФСБ Романом Сущенко в Лефортовском СИЗО в Москве.

"По нашей информации, украинский консул встретился с Романом Сущенко", - сообщил представитель украинского омбудсмена Валерии Лутковской Михаил Чаплыга., указав, что эти данные получены от офиса российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Позже данную информацию подтвердили в МИД Украины.

"Он действительно встретился. По моей информации, это произошло только что, буквально час назад", - рассказала в понедельник вечером спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Также спикер отметила, что состояние Сущенко удовлетворительное, как и условия его содержания.

"На него оказывалось давление. Вины своей он не признает", - добавила Беца.

Ранее сообщалось, что консул сможет посетить журналиста не ранее 14 октября.

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.