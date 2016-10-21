Украинским журналистам находиться в Москве опасно - Фейгин

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Защитник украинского корреспондента Романа Сущенко оценивает как политическое преследование сегодняшний обыск у украинской журналистки в Москве Ксении Бабич.

В Москве прошел обыск в квартире украинской журналистки Ксении Бабич скриншот видео

Адвокат арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Мак Фейгин предупреждает об опасности пребывания в Белокаменной представителей любых украинских СМИ, поскольку последние действия российских силовиков все больше говорят о том, что это становится политически мотивированными средством давления на Украину.

Так Фейгин отреагировал на сегодняшний обыск в квартире внештатного корреспондента телеканала "112. Украина", стрингера Ксении Бабич. Обыск проводили оперативники следственного комитета РФ. Бабич также является пресс-секретарем фонда "Правовая инициатива России".

Фейгин предположил, что Бабич обыскали из-за ее знакомства с пресс-секретарем "Правого сектора" Артемом Скоропадским. В свою Скоропадский подтвердил, что Бабич является его давней знакомой из института, где они учились, но в разное время. Вместе с тем он подчеркнул, что Бабич никакого отношения к "ПС" и националистическому движению не имеет.

Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.