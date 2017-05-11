Украинским студентам обещают "бюджетные места" в вузах ОРДО – ИС

Студентам на оккупированных территориях необходимо встать на учет в местных "военкоматах" и дать согласие на сотрудничество со спецслужбами.
По словам Тымчука, "приглашения" террористов пришли на электронную почту учебных заведений.
В сообщении отмечается, что "возможность получить образование гражданам Украины" предоставляется в рамках расхваливаемой боевиками "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса". В нем также говорится о том, что для граждан Украины созданы "дополнительные бюджетные места".
На учебу в "ДНР" зовут училища и техникумы оккупированных районов Донетчины. В частности:
- Донецкий транспортно-экономический колледж;
- Макеевский педагогический колледж;
- Донецкий политехнический техникум;
- Торезский колледж ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР";
- Донецкое художественное училище;
- Зуевский энергетический техникум ДонНТУ;
- Макеевский промышленно-экономический колледж;
- Торезский медицинский техникум;
- Макеевский медицинский колледж;
- Ясиноватский строительный техникум.
Однако в приглашении не упоминается о том, что "дипломы" высших учебных заведений "Л-ДНР" не признаются ни в одной стране мира, а в России – не в полном объеме. Кроме того, все студенты в обязательном порядке ставятся на учет в местных "военкоматах" и зачисляются в "мобилизационный резерв ДНР". Они также обязаны зарегистрироваться в "МГБ ДНР" и дать согласие на сотрудничество.
Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".
Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".ZN.UA