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Украинским студентам обещают "бюджетные места" в вузах ОРДО – ИС

11 мая в 11:45

Студентам на оккупированных территориях необходимо встать на учет в местных "военкоматах" и дать согласие на сотрудничество со спецслужбами.

Школьники ЛНР
В вузах ОРДО нашли "бюджетные места" не только для донецких школьников
Кадр/YouTube
Учебные заведения подконтрольных Украине Константиновки и Бахмута получили письма-"приглашения" с предложением учащимся получить "высшее образование" на оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, "приглашения" террористов пришли на электронную почту учебных заведений.

В сообщении отмечается, что "возможность получить образование гражданам Украины" предоставляется в рамках расхваливаемой боевиками "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса". В нем также говорится о том, что для граждан Украины созданы "дополнительные бюджетные места".

На учебу в "ДНР" зовут училища и техникумы оккупированных районов Донетчины. В частности:

- Донецкий транспортно-экономический колледж;

- Макеевский педагогический колледж;

- Донецкий политехнический техникум;

- Торезский колледж ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР";

- Донецкое художественное училище;

- Зуевский энергетический техникум ДонНТУ;

- Макеевский промышленно-экономический колледж;

- Торезский медицинский техникум;

- Макеевский медицинский колледж;

- Ясиноватский строительный техникум.

Однако в приглашении не упоминается о том, что "дипломы" высших учебных заведений "Л-ДНР" не признаются ни в одной стране мира, а в России – не в полном объеме. Кроме того, все студенты в обязательном порядке ставятся на учет в местных "военкоматах" и зачисляются в "мобилизационный резерв ДНР". Они также обязаны зарегистрироваться в "МГБ ДНР" и дать согласие на сотрудничество.

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Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".

Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР оккупация Украина колледж студенты Донбасс приглашение училище бюджет
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