Украинских военных полицейских будут тренировать инструкторы из Канады

Во львовском центре Военной службы правопорядка стартовал курс "Применение силы".

Канадские военные правоохранители поделятся опытом с украинскими Андрей Проць, ZN.UA

будут учить украинских коллег в рамках курса "Применение силы". Учебный процесс будет проходить в центре Военной службы правопорядка в Львове, сообщил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, полковник Василий Максименко.

"Канадские инструкторы приступили к литовских коллег, которые уже обучают наших военнослужащих аспектам охраны важных лиц и объектов. За два года нашего сотрудничества реализовано немало удачных замыслов, а главное – создан этот учебный центр и подготовлен кадровый ресурс, который станет фундаментом нового специального правоохранительного органа по поддержанию правопорядка в Вооруженных Силах Украины – военной полиции", - рассказал во время выступления на церемонии открытия курса полковник Максименко.

В рамках курса его слушатели будут изучать специальные дисциплины. В частности, тактическую медицину, вопрос дозированного применения силы, досудебное расследование, тактико-специальные действия личного состава в составе подразделения. Во время учений украинские военные будут изучать также аспекты безопасности и выживания, тактику обороны, методы обороны и контроля оружия, а также будут улучшать навыки стрельбы из индивидуального огнестрельного оружия.

Учебная программа была разработана благодаря совместным усилиям экспертов Военной полиции и Департамента разработки методико-учебных планов Вооруженных сил Канады и представителей Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, 3 апреля министры обороны Украины и Канады Степан Полторак и Харджит Саджжан в подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Канады".

По словам главы Минобороны Украины, Соглашение будет способствовать налаживанию контактов с представителями канадской оборонной промышленности, а также позволит улучшить обеспечение Украины современной военной техникой и вооружениями.

Канада поставляет в Украину медикаменты, военную форму, одеяла и катера военного назначения, а канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих.

Подробнее о реформе полиции в Украине читайте в материале Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".