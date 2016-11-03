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Украинских бойцов поздравили с Днем ракетных войск видеороликом и мультфильмом

3 ноября в 13:53

Волонтеры поздравили "богов войны".

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Кадр из мультфильма
скриншот видео
В честь Дня ракетных войск и артиллерии 3 ноября украинские волонтеры People's Project сняли ролик о работе артиллеристов. Кадры со стрельб положили на композицию метал-группы.

А на странице MilitaryStream в Фейсбуке появился короткий мультфильм-поздравление для украинских бойцов.

Напомним, в Киевской области завершились соревнования артиллерийских подразделений.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги артиллерия поздравление мультфильм ролик
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