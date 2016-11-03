Украинских бойцов поздравили с Днем ракетных войск видеороликом и мультфильмом

Волонтеры поздравили "богов войны".

Кадр из мультфильма скриншот видео

В честь Дня ракетных войск и артиллерии 3 ноября украинские волонтеры People's Project сняли ролик о работе артиллеристов. Кадры со стрельб положили на композицию метал-группы.

А на странице MilitaryStream в Фейсбуке появился короткий мультфильм-поздравление для украинских бойцов.

Напомним, в Киевской области завершились соревнования артиллерийских подразделений.