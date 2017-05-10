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Украинские военные в Донбассе сбили беспилотник боевиков

10 мая в 18:13

Квадрокоптер террористов собирал разведданные и помогал оккупантам корректировать артиллерийский огонь.

беспилотник, БПЛА
Еще один беспилотник террористов стал "жертвой" бойцов ВСУ
Украинские военные в зоне АТО снова сбили вражеский беспилотник, сообщил спикер штаба АТО, подполковник Ярослав Чепурной.

Инцидент произошел 8 мая около 7:30 утра.

Украинские военные на ясиноватском направлении обнаружили два вражеских беспилотника типа Phantom 4. Квадрокоптеры боевиков осуществляли корректировку огня артиллерии и проводили разведку передовых позиций сил АТО.

Прицельным огнем бойцов ВСУ из АК-74 и СВД один беспилотник удалось сбить, второй был вынужден вернуться на оккупированную российско-террористическими войсками территорию.

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Как сообщалось ранее, в конце апреля бойцы Вооруженных сил Украины под Волновахой Донецкой области сбили российский беспилотник типа "Орлан".

Ранее боевики террористической группировки "ЛНР" из-за  низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных.

По материалам: ZN.UA
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Тэги беспилотник Украина военный АТО боевики
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