Украинские военные в Донбассе сбили беспилотник боевиков

Квадрокоптер террористов собирал разведданные и помогал оккупантам корректировать артиллерийский огонь.

Еще один беспилотник террористов стал "жертвой" бойцов ВСУ

снова сбили вражеский беспилотник, сообщил спикер штаба АТО, подполковник Ярослав Чепурной.

Инцидент произошел 8 мая около 7:30 утра.

Украинские военные на ясиноватском направлении обнаружили два вражеских беспилотника типа Phantom 4. Квадрокоптеры боевиков осуществляли корректировку огня артиллерии и проводили разведку передовых позиций сил АТО.

Прицельным огнем бойцов ВСУ из АК-74 и СВД один беспилотник удалось сбить, второй был вынужден вернуться на оккупированную российско-террористическими войсками территорию.

Как сообщалось ранее, в конце апреля бойцы Вооруженных сил Украины под Волновахой Донецкой области сбили российский беспилотник типа "Орлан".

Ранее боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных.