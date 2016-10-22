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Украинские военные провели успешные испытания новейшей радиолокационной системы "Пеликан"

22 октября в 19:07

"Пеликан" будут использовать для защиты воздушного пространства на юге Украины.

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Испытания "Пеликана" прошли успешно Фото Сайт Минобороны Украины

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Испытания "Пеликана" прошли успешно
Сайт Минобороны Украины
Украинские военные впервые провели испытания новейшей радиолокационной системы "Пеликан" отечественного производства. Испытывала комплекс радиотехническая бригада "Юг" в ходе учений "Рубеж-2016", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

 "РЛС Пеликан - это движимая трехкоординатная радиолокационная станция кругового осмотра с фазированной антенной решеткой", - сказано в сообщении.  На учения систему привезли прямо с завода, а на полигоне провели занятие по восстановлению техники при поломке и отрабатывали сворачивание станции за определенный промежуток времени.

 После учений РЛС Пеликан будет использоваться для постоянной защиты воздушного пространства юга Украины. 

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Сайт Минобороны Украины
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Сайт Минобороны Украины
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Сайт Минобороны Украины

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Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по всей территории страны проходят стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".

По материалам: ZN.UA
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