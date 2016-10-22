Украинские военные провели успешные испытания новейшей радиолокационной системы "Пеликан"

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"Пеликан" будут использовать для защиты воздушного пространства на юге Украины.

Испытания "Пеликана" прошли успешно Сайт Минобороны Украины

Украинские военные впервые провели испытания новейшей радиолокационной системы "Пеликан" отечественного производства. Испытывала комплекс радиотехническая бригада "Юг" в ходе учений "Рубеж-2016" , сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"РЛС Пеликан - это движимая трехкоординатная радиолокационная станция кругового осмотра с фазированной антенной решеткой", - сказано в сообщении. На учения систему привезли прямо с завода, а на полигоне провели занятие по восстановлению техники при поломке и отрабатывали сворачивание станции за определенный промежуток времени.

После учений РЛС Пеликан будет использоваться для постоянной защиты воздушного пространства юга Украины.

Сайт Минобороны Украины

Сайт Минобороны Украины

Сайт Минобороны Украины

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по всей территории страны проходят стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".