Украинские военные провели успешные испытания новейшей радиолокационной системы "Пеликан"

"Пеликан" будут использовать для защиты воздушного пространства на юге Украины.
"РЛС Пеликан - это движимая трехкоординатная радиолокационная станция кругового осмотра с фазированной антенной решеткой", - сказано в сообщении. На учения систему привезли прямо с завода, а на полигоне провели занятие по восстановлению техники при поломке и отрабатывали сворачивание станции за определенный промежуток времени.
После учений РЛС Пеликан будет использоваться для постоянной защиты воздушного пространства юга Украины.
Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по всей территории страны проходят стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".ZN.UA